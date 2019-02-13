Суд над Мангером: чому голова Херсонської облради опинився на лаві підсудних у справі Гандзюк

Владислав Мангер - ймовірний замовник замаху на Катерину Гандзюк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вбивство Катерини Гандзюк стало апогеєм низки нападів на громадських активістів після Революції гідності. У цій справі виявилися замішані перші особи Херсонській області, пов'язані з партіями "Батьківщина" і "Солідарність – Блок Петра Порошенка". З усіх чиновників, які так чи інакше фігурують у справі, підозру в організації замовного вбивства прокуратура висунула поки тільки голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. У середу, 13 лютого, суд має обрати йому запобіжний захід. Як Мангер опинився на лаві підсудних і хто ще замішаний у справі Гандзюк – у матеріалі РБК-Україна.

Радника мера Херсона Катерину Гандзюк облили літром концентрованої сірчаної кислоти 31 липня 2018 року. Від хімічних опіків постраждало понад 35% тіла. Три місяці вона провела у київській лікарні, де померла 4 листопада.

Весь цей час її друзі і колеги запитували владу та силовиків: "Хто замовив Катю Гандзюк?". З цим питанням вони приходили під стіни Міністерства внутрішніх справ, Верховної ради, Адміністрації президента, але не отримували там відповіді.

На початку серпня глава МВС Арсен Аваков повідомив про затримання першого підозрюваного в нападі на Гандзюк - Миколи Новікова. У той же день генеральний прокурор Юрій Луценко передав справу Службі безпеки України. Спочатку її розслідувала поліція, яка відкрила провадження за статтею "хуліганство". Громадськість домоглася перекваліфікації справи у "замах на вбивство".

Журналісти Денис Казанський і Мар'яна П'єцух довели, що Новіков не має відношення до цього злочину, бо у день нападу він знаходився в іншому місці. Пізніше сам підозрюваний повідомив, що дав свідчення під тиском. Його відпустили з-під варти і закрили проти нього справу.

Незабаром після цього були затримані п'ятеро нападників на чолі з організатором Сергієм Торбіним (позивний "Опер"). Всі вони виявилися ветеранами війни на Донбасі, служили в 5-му батальйоні "Української добровольчої армії", якому допомагала Гандзюк.

"Вона ж своя"

У ході слідства з'ясувалося, що кислоту для нападу купував Віктор Горбунов, отримавши за це 300 доларів. Він погодився співпрацювати зі слідством і розповів, що Торбін переконав колишніх товаришів по службі в тому, що Катерина Гандзюк – корумпований чиновник з проросійськими поглядами, за що їй потрібно нанести тілесні ушкодження.

Напад безпосередньо скоїв Микита Грабчук (позивний "Мураха"). Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський стежили за активісткою перед замахом. За це вони отримали по 500 доларів від замовників нападу.

"Катя займалася збором грошей для протеза Васяновичу, протеза, на якому він пішов вбивати Катю. А потім його відпустили під домашній арешт у в'язниці, бачите, неможливо добре доглядати за протезом, він імпортний, дорогий. Катя потім довго плакала. Потім, на суді, виконавці брехали, начебто думали, що вбивають проросійську чиновницю. Знаю, що за пару днів до нападу була телефонна розмова між одним з виконавців і "Опером". Виконавець: "Опер", вона ж своя... "Опер": Пох*р...", – раніше розповідав батько Катерини Віктор Гандзюк.

Довгий час слідство не повідомляло інших подробиць організації замаху. Але резонанс навколо цієї справи не стихав. На початку листопада після смерті Ганзюк телеграм-канал The Newsroom повідомив, що гроші Торбіну передавав помічник народного депутата ("БПП") Миколи Паламарчука, один з керівників громадської організації з охорони правопорядку "Чорний туман" Ігор Павловський. Паламарчук обіцяв подати на журналістів до суду, але звільнив помічника.

"Партії вбивць"

За десять годин до смерті Гандзюк написала друзям, що замах на неї організував заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук. На церемонію прощання намагався потрапити його начальник Андрій Гордєєв, однак чиновника не пустили друзі загиблої.

З тих пір питання "Хто замовив Катю Гандзюк?" регулярно з'являлося в ефірі центральних телеканалів та на шпальтах видань. Для розслідування цього вбивства і низки нападів на громадських активістів парламент створив тимчасову слідчу комісію (ТСК).

На початку грудня Юрій Луценко назвав ім'я ключового організатора замаху на Гандзюк – Олексій Левін (Москаленко). "Оголошено ще одну дуже важливу підозру громадянину Левіну, який відомий у кримінальному світі на прізвисько "Москал"-молодший. Цей чоловік був засуджений разом зі своїм батьком. Батько – довічно. А молодший – на 15 років за організацію вбивств і нападів в Херсонській області на водіїв. Загальна кількість доведених убивств – 15 осіб", – повідомив генпрокурор, уточнивши, що Левін вийшов на свободу за "законом Савченко".

Левін втік в Домініканську республіку в той день, коли почалися затримання виконавців замаху на Гандзюк. На той момент він був помічником депутата обласної ради Миколи Ставицького ("Радикальна партія"), нібито близького до голови облради Владислава Мангера. За інформацією народного депутата Мустафи Найєма, Левін неодноразово бував в офісі у організатора вбивства Ігоря Павловського. Крім того, він приїжджав до Павловському на машині Ставицького, коли стало відомо, що поліція затримала виконавців. Згідно з розслідуванням програми "Схеми", юрист Мангера за тиждень до нападу на Гандзюк здав Левіну готельний комплекс на березі Чорного моря за 500 гривень в місяць строком на сім років.

На засіданні ТСК 28 січня Віктор Гандзюк заявив, що підозрюваний тісно співпрацював з Мангер, Гордєєвим і Рищуком, виконуючи для них конкретні завдання. "Для мене, батька Катерини, вже немає різниці між замовниками і тими, хто весь цей час покривал. Для мене втрачена ця межа. Для мене тепер партія "Батьківщина" – це партія вбивць моєї дочки. Для мене тепер "Блок Петра Порошенко" – це партія вбивць моєї дочки", – додав він.

Ця заява не залишилася непоміченою. Учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що будуть відвідувати всі масові заходи за участю Порошенка і Тимошенко, поки не почують відповіді на своє питання, а ймовірні замовники не будуть позбавлені посад та притягнуті до відповідальності.

"Батьківщина" 8 лютого виключила Мангера зі своїх рядів і рекомендувала йому покинути посаду голови облради. Втім, активісти все одно прийшли на мітинг Юлії Тимошенко на київському Подолі 9 лютого з вимогою зібрати голоси за його відставку. Частина з них – членів організації "С14", правоохоронці затримали нібито за підготовлювані провокацій і доставили до Подільського управління поліції.

По закінченню мітингу націоналістів відпустили, проте не повернули вилучені в них речі. Активісти спробували забрати їх з допомогою своїх старших товаришів, але в результаті отримали жорстку реакцію поліцейських і були побиті. За фактом побиття активістів Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.

В ту ж суботу ввечері активісти провели пікет під стінами спецкомплекса МВС "Фортеця", де проживає голова відомства Арсен Аваков, і обстріляли його з салютних установок.

"Микола або Миколайович"

Вранці в понеділок, 11 лютого, заступник генпрокурора Юрій Столярчук вручив голові Херсонської облради Владиславу Мангеру повідомлення про підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Відомо, що раніше чиновник оформив відпустку на півтора місяця і, за інформацією волонтерів і журналістів, збирався вилетіти до Франції. Юлія Тимошенко заступилася за свого колишнього партійця, назвавши те, що відбувається, "політичною провокацією".

Заступник голови облдержадміністрації Євген Рищук повідомив, що тимчасово відсторонений від виконання службових обов'язків за власною заявою і збирається дати свідчення СБУ. Президент публічно не згадує про справу Гандзюк. Андрій Гордєєв продовжує обіймати посаду голови Херсонської ОДА, у слідства до нього немає питань.

З тексту підозри слідує, що у Мангера виникла особиста неприязнь до Гандзюк через її громадську діяльності. До 2015 року Гандзюк була членом "Батьківщини", але вийшла з партії як раз через те, що в її ряди взяли екс-"регіонала" Мангера. За даними слідства, вона також протидіяла незаконному вирубуванню лісів під прикриттям штучних підпалів і стверджувала, що за ними та іншими схемами стоїть обласна влада.

За версією слідства, це і стало приводом вбивства. І з таким планом, як стверджують правоохоронці, Мангер звернувся до Левіна і Павловського, запропонувавши їм за грошову винагороду організувати замах. Не менш 5,6 тис. доларів призначалося безпосередньо виконавцям. Мангеру, як ймовірному замовнику та організатору вбивства Каті Гандзюк, у гіршому випадку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

"Я з Катериною взагалі не був знайомий і ніяких зв'язків з нею не було. Ті "зв'язки", які сьогодні малюються у пресі деякими політичними силами, комусь таки потрібні. Я зараз в очі глядачам і всім людям можу сказати, що цієї людини я не знав, що з нею не спілкувався і ми взагалі ні по роботі, ні по політиці з нею не перетиналися", – сказав голова Херсонської облради після повідомлення про підозру, уточнивши, що не збирається тікати з країни і готовий відповісти на всі питання слідства.

Опівдні 12 лютого Шевченківський районний суд міста Києва почав обирати запобіжний захід Владиславу Мангеру. На засідання він прибув з трьома адвокатами: Костянтином Глобою, Андрієм Левковцом і Олександром Шадріним. Вони відомі, насамперед, як захисники депутата Надії Савченко, обвинуваченої у підготовці терактів в урядовому кварталі і замаху на керівників держави.

Глоба брав участь у справі депутата-втікача Олександра Онищенка і захищав його колегу Борислава Розенблата у "янтарній справі". Левковець був державним адвокатом Геннадія Корбана. Шадрін захищав екс-мера Слов'янська Нелю Штепу та одного з командирів "Антимайдана" Гната Кромського (позивний "Топаз"). Прокурор у справі Мангера – Вікторія Калита, вела державне обвинувачення проти Юлії Тимошенко у справі про фінансові махінації з допомогою корпорації "Єдині енергетичні системи України".

"Дуже показово, що Мангера захищають адвокати Надії Савченко. Як показує досвід останніх років, в Україні сформовано цілий пул адвокатів, які захищають дуже дискредитованих або проросійських громадян. Його (Мангера, - ред.) адвокати намагаються затягнути судовий процес, вони постійно вимагали перенесення засідання. Є питання і до роботи звинувачення. Не виключаю, що помилки прокурорів могли бути допущені навмисне, але, швидше за все, мова йде про непрофесіоналізм", – заявив РБК-Україна за підсумками засідання суду у вівторок учасник ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" Сергій Стерненко.

У ході розгляду клопотання прокуратури адвокати вимагали дати їм час для ознайомлення з матеріалами справи. За їх словами, документи були надані в єдиному екземплярі і залишилися у херсонського захисника Мангера, який не встиг приїхати в Київ до початку засідання. Суддя Олександр Кіпчарський оголосив перерву, по закінченню якої адвокати знову зажадали перенести розгляд на 13 лютого. Ключовий аргумент захисту стосувалося відсутності у матеріалах справи дисків з показаннями Торбина і Павловського про причетність Мангера до вбивства Гандзюк. До клопотання про обрання запобіжного заходу був прикріплений тільки протокол огляду цих доказів.

"В матеріалах клопотання зазначається, що підставою для підозри Мангера є показання з чужих слів. Тобто, Павловський і Торбін заявили, що інші особи їм розповіли, що замовником є людина на ім'я Микола або Миколайович. Враховуючи, що у справі є інші люди з таким ім'ям і показання з чужих слів використовуються у виняткових випадках, вважаємо за необхідне допитати цих осіб, щоб поставити їм питання: "Микола або Миколайович?", і кого вони мали на увазі. Я звертаю увагу, що раніше в якості замовників згадувалися Микола Паламарчук та Микола Рищук, які є Миколаями. Тому якщо свідки уточнять свою позицію, то у нас виникнуть питання до сторони обвинувачення, до чого тут Владислав Миколайович Мангер", – заявив адвокат Дмитро Ільченко.

Він також уточнив, що захисту потрібен час для перекладу документів, що підтверджують відсутність у Мангера нерухомості і тісних зв'язків в Австрії. Незважаючи на протест прокурорів, суддя Кіпчарський прийняв рішення про перенесення засідання на середу, 13 лютого.

Активісти вимагають, щоб на лаві підсудних опинилися всі причетні до вбивства, якою б не була їх роль у цьому злочині. Сергій Стерненко в розмові з виданням зазначив, що у них є дві вимоги.

"Одна (вимогу, - ред.) стороні, яка веде кримінальне провадження, чи є підстави повідомити про підозру Гордєєва і Рищуку. Я впевнений, що вони є. Також ми вимагаємо від Петра Порошенка звільнити цих осіб по президентській вертикалі з обласної адміністрації Херсонщини і позбавити їх членства у партії. Два елемента відповідальності: кримінальна і політична. Я б порадив панові Мангеру піти назустріч слідству і дати свідчення щодо всіх обставин та осіб, які причетні до цього жахливого злочину", – заявив Стерненко.