18 ноября Административный суд Люксембурга отклонил требование четырех миноритарных акционеров Kernel Holding S.A., пытавшихся через суд приостановить действие решения финансового регулятора по цене обязательного выкупа акций компании. Кроме отказа в удовлетворении требований, суд обязал заявителей оплатить судебные издержки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Кернел".

Суд не стал блокировать выкуп акций

Административный суд Люксембурга рассмотрел требование четырех миноритарных акционеров Kernel Holding S.A. Они просили приостановить решение Комиссии по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) по цене обязательного выкупа акций компании на уровне 19,93 злотого за акцию.

Суд не нашел оснований приостановить решение регулятора и отклонил требования заявителей. Это позволяет продолжить процедуру обязательного выкупа акций (sell-out) мажоритарным акционером Kernel - компанией Namsen Limited - в полном соответствии с законодательством Люксембурга и по утвержденному графику.

По данным "Кернел", это уже третье поражение группы миноритарных акционеров в люксембургских судах, где их попытки заблокировать корпоративные процедуры компании последовательно признаются необоснованными.

Как определили цену выкупа

Процедура sell-out началась в 2025 году после того, как доля Namsen Limited превысила 95% уставного капитала "Кернел", что было подтверждено Комиссией по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF).

Законодательство Люксембурга предусматривает, что в таких условиях миноритарные акционеры могут требовать обязательного выкупа своих акций по справедливой цене, чем они и воспользовались.

30 июня 2026 CSSF определила стоимость выкупа на уровне 19,93 злотого за акцию. Решение было принято после рассмотрения возражений группы миноритариев на основе независимых оценок KPMG и Grant Thornton.

Четверо миноритариев оспорили решение регулятора и потребовали "заморозить" его действие до завершения рассмотрения дела по существу. Однако суд отказал в применении такой меры.

Почему дело рассматривают в Люксембурге

В компании объяснили, что рассмотрение дела проходит в Люксембурге, поскольку именно там зарегистрирована материнская холдинговая компания Kernel Holding S.A. - это стандартная европейская практика для привлечения международного капитала и финансирования.

В то же время "Кернел" остается украинской компанией. Все производственные активы, команда и уплата налогов с их деятельности сосредоточены в Украине.