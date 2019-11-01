Суд Львівської області стягне з "Яблуневого дару" тільки 0,37 млн грн

Господарський суд Львівської області 29 жовтня прийняв рішення по справі про стягнення з ТОВ "Яблуневий дар" на користь неплатоспроможного "Дельта банку" і вирішив стягнути з компанії тільки 0,37 млн грн замість 28,09 млн грн і 68,498 млн євро (всього - близько 69,5 млн євро). Про це повідомив адвокат Ігор Кулак, передає РБК-Україна.

"Найцікавіше в цій ситуації те, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив борги ТОВ "Яблуневий дар" (в тому числі і борг, у стягненні якої суд відмовив) на торги в рамках лота активів неплатоспроможних банків", - розповів адвокат.

Кулак повідомив, що торги заплановані на 7 листопада 2019 року. Про судовий програш в повідомленні про торги не згадується.

За словами захисту, ТОВ "Яблуневий дар" згадувалося в новинах у зв'язку з численними судовими справами про залік зустрічних вимог з "Дельта банком".

Як відомо, "Яблуневий дар" входить в групу підприємств, основним видом діяльності яких є переробка фруктів. Компанія належить львівському бізнесмену Тарасу Барщовському.