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Суд у Лондоні завершив слухання щодо "боргу Януковича" на 3 млрд доларів

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Лондон, Четвер 11 листопада 2021 20:48
Суд у Лондоні завершив слухання щодо "боргу Януковича" на 3 млрд доларів Фото: екс-президент-втікач Віктор Янукович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Високий суд Лондона завершив слухання у справі про "борг Януковича" перед Росією на 3 млрд доларів. Найближчим часом розпочнеться робота над підготовкою рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.

У відомстві зазначили, що суд заслухав останні пояснення України на підтримку своєї позиції про те, що єврооблігації на суму 3 млрд доларів були випущені у 2013 році в результаті примусу, який здійснювала Росією.

"Очікується, що по завершенні слухання сьогодні (11 листопада - ред.) Верховний суд завершить роботу над підготовкою рішення і перейде до його винесення", - уточнили в міністерстві.

Нагадаємо в грудні 2013 року Україна випустила єврооблігації на 3 млрд доларів під 5% річних, які викупив російський Мінфін. Позов про стягнення заборгованості з України Російський Мінфін подав у лютому 2016 року.

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