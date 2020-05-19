"Суд" у Криму вирішив примусово доставити на півострів звільненого з полону Бекірова

Окупаційна влада Криму постановила примусово доставити на півострів звільненого з російського полону кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Раніше судовий процес щодо Бекірова був призупинений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність" у Facebook.

Зазначається, що суддя Сергій Деменок постановив доставити чоловіка у суд примусово, незважаючи на документи, що підтверджують відсутність реєстрації Бекірова в Сімферополі, а також його лікування на території України.

"Зараз він входить в групу ризику, і будь-які відвідування будь-яких громадських місць йому суворо заборонені лікарями", - заявив адвокат.

Згідно з рішенням "суду", служба судових приставів повинна буде виконати примусовий привід і спробувати знайти Бекірова за останньою відомою адресою в Сімферополі. Наступне засідання по справі Бекірова призначено на 22 травня.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін полоненими між Росією і РФ. В Україну повернулися 35 утримуваних Кремлем осіб. Серед бранців РФ був і Едем Бекіров - його вивезли з Криму на територію материкової України.

Окупанти затримали Бекірова 12 грудня 2018 року на в'їзді в Крим. Його звинуватили у нібито зберіганні вибухонебезпечних речовин та набоїв. 13 грудня Бекірова заарештували на два місяці і періодично продовжували термін тримання під вартою.