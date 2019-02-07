"Суд" у Криму продовжив арешт Бекірову

"Суд" у Криму продовжив арешт політв'язню до 12 квітня

"Киевский райсуд" Симферополя продлил арест крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 12 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу организации "Крымская солидарность".

Представитель российского следствия на суде ходатайствовал о продлении ареста на основании того, что у Бекирова есть украинское гражданство, и он "может убежать на территорию сопредельного государства".

Адвокат Бекирова Ислям Велиляев настаивал, что его подзащитный может находиться под более мягкой мерой пресечения, поскольку он ранее не судим, обвиняется в преступлении, доказательства которого у следствия основано только на показаниях засекреченного свидетеля. Адвокат отметил тяжелое состояние здоровья Бекирова, но суд оставил Бекирова в СИЗО Симферополя.

На заседании суда в четверг Эдем Бекиров заявил, что нахождение в СИЗО Симферополя унижает человеческое достоинство, и что российское следствие пытается его сломить.

Напомним, сегодня Европейский Союз во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в очередной раз призвал Россию немедленно освободить украинского политзаключенного Эдема Бекирова.

Также украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что Российская Федерация скрывает состояние здоровья гражданин Украины Эдема Бекирова, арестованного в анексованому Крыму, и таким образом нарушает права человека.