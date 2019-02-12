"Суд" у Криму переніс розгляд "справи Веджіє Кашка"

До суду не з'явився свідок Баранов

В Симферополе 12 февраля перенесли заседание подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя по "делу Веджие Кашка" из-за неявки свидетеля Юрия Баранова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как отмечается, в Баранова в ноябре 2017 года российские силовики провели обыск и его считают свидетелем в этом деле.

По словам адвоката Эмиля Курбединова, в российской прокуратуре утверждают, что Баранов выехал из Крыма и находится в России, однако суду не предоставили письменных доказательств отсутствия свидетеля на территории аннексированного полуострова.

Адвокат Айдер Азаматов отметил, что второй свидетель, имя которого неизвестно, не мог ответить на многие вопросы защиты, утверждая при этом, что не помнит, что происходило, однако "четко отвечал на вопросы стороны обвинения, которые касались якобы найденного в доме Асана Чапуха оружия.

Напомним, "Киевский районный суд Симферополя 24 января изменил меру пресечения фигурантам "дела Веджие Кашка" Бекиру Дегерменджи, Казиму Аметову и Руслану Трубача. Они будут находиться не в СИЗО, а под домашним арестом.

Добавим, 23 ноября 2017 года российские силовики в Симферополе задержали группу крымских татар - Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их подозревают в вымогательстве у гражданина Турции Юсуфа Айтана. При задержании стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже женщина скончалась.