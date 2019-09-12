﻿Суд конфіскував внески у виборчий фонд Кошулинського

До державного бюджету за рішенням суду буде конфісковано 95 тис. гривень, які були надані для здійснення передвиборної агітації кандидата на пост президента України Руслана Кошулинського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Так, за результатами аналізу фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду кандидата було виявлено факт вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 212-15 КУпАП, а саме надання добровільного внеску до виборчого фонду кандидата на пост президента України Руслана Кошулинського з порушенням встановленого законом порядку надання внеску (наявність податкового боргу на момент здійснення внеску).

Відповідно до частини третьої статті 43 ЗУ "Про вибори Президента України", забороняється здійснювати добровільні внески до виборчого фонду кандидата на пост президента України особам, які відповідно до ЗУ "Про політичні партії в Україні" не мають права здійснювати внески на підтримку партій.

Згідно з положенням пункту 8 частини першої статті 15 зазначеного закону, не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

Нагадаємо, раніше суд постановив конфіскувати до державного бюджету 448 тисяч гривень внесків на підтримку Радикальної партії Олега Ляшка та партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

Раніше Вінницький міський суд конфіскував майже 140 тисяч гривень внеску на користь одного з кандидатів в президенти Валентина Наливайченка.