Суд в Києві залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму

Фото: Валерій Чорнобук (facebook.com/zakon i biznes)

Чорнобук підтвердив, що працював у Апеляційному суді Дніпропетровської області, та був звільнений у вересні 2017 року

Київський апеляційний суд відхилив скаргу захисту на арешт колишнього голови Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крим.Реалії".

Сообщаеься, що Чорнобук підтвердив, що працював у Апеляційному суді Дніпропетровської області, та був звільнений у вересні 2017 року. Сторона зазначила, що підсудний переховувався від слідства і може ховатися знову, а також, що підсудний може чинити тиск на свідків.

Нагадаємо, Голосіївський районний суд Києва 28 грудня задовольнив клопотання прокуратури Криму про продовження утримання під вартою екс-голови Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука.

Зазначимо, що Чорнобук підозрюється в скоєнні державної зради по 1 ч. ст. 111 КК України.

"Підривна діяльність Чорнобука Ст. І. в наданні допомоги іноземному державі та її представникам у переході судів АР Крим на здійснення правосуддя на підставі законодавства іноземної держави - Російської Федерації призвели до забезпечення функціонування незаконно створених судових органів, посилення заходів тимчасової окупації півострова Крим", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко