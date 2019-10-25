Суд у Києві в листопаді почне розгляд справи Жириновського

Шевченківський районний суд Києва 1 листопада почне розглядати справу проти російського депутата Володимира Жириновського, який підозрюється у фінансуванні тероризму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію в газеті "Урядовий кур'єр".

Повідомляється, що у провадженні суду знаходиться кримінальна справа за обвинуваченням Жириновського в організації злочину і фінансуванні тероризму. Разом з ним під підозрою ще два депутати Михайло Дегтярьов і Олексій Діденко.

"Шевченківський районний суд Києва повідомляє, що судове засідання у зазначеній кримінальній справі відбудеться 01 листопада 2019 року о 09:15", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у разі неявки фігурантів суд буде розглядати справу у заочному порядку.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України направила в суд справу стосовно Жириновського ще рік тому. За даними слідства, він навесні 2014 року створив і очолив групу, яка збирала кошти для підтримки самопроголошених "ЛНР" і "ДНР". До групи увійшли інші депутати Державної думи РФ.

За рахунок зібраних коштів терористам надали шість військових позашляховиків. Деякі з них були задіяні при скоєнні терактів проти українських підрозділів, зокрема на території Донецького аеропорту.

До цього Служба безпеки України викликала його на допит.