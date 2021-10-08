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Суд не обрав сьогодні запобіжний захід Труханову. Продовжить в понеділок

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не зміг сьогодні обрати запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову і його заступнику. У засіданні оголошено перерву до понеділка, 11 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

"Оголошується перерва до понеділка. Розпочнемо засідання о 10:30 ... Добре, давайте на 9-ту" - сказала головуюча суддя ВАКС.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня ВАКС почав розглядати клопотання детектива НАБУ про обрання запобіжного заходу голові Одеської міської ради Геннадію Трухановому. Засідання тривало понад 10 годин.

Відзначимо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить заарештувати Труханова із заставою 120 млн гривень.

Раніше Трухановому і ще 15 особам оголосили підозри через привласнення землі в Одесі.

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ОдесаГенадій Труханов