Без арешту. Суд обрав запобіжний захід Порошенку

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому президенту України Петру Порошенку. Його підозрюють у державній зраді.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
Суд призначив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та зобов'язав здати паспорти для виїзду за кордон.
ДБР розслідує кримінальну справу про організацію злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на 1,5 млрд гривень.
"П'ятий президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", - заявили слідчі.
Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля.
Сьогодні, 17 січня, колишній президент Петро Порошенко разом з дружиною повернувся в Київ. Його зустрічали сторонники біля аеропорту. Потім він поїхав на суд.