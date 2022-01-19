RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Без арешту. Суд обрав запобіжний захід Порошенку

Автор: Анастасія Рокитна

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому президенту України Петру Порошенку. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Суд призначив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та зобов'язав здати паспорти для виїзду за кордон.

У чому звинувачують Порошенка

ДБР розслідує кримінальну справу про організацію злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на 1,5 млрд гривень.

"П'ятий президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", - заявили слідчі.

Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля.

Коли Порошенко повернувся в Україну

Сьогодні, 17 січня, колишній президент Петро Порошенко разом з дружиною повернувся в Київ. Його зустрічали сторонники біля аеропорту. Потім він поїхав на суд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко