Суд в Гааге примет важное решение по активам ПриватБанка в оккупированном Крыму

"Банк уверен, что суду были предоставлены достаточные доказательства, включая отчеты известных экспертов по оценке убытков, что позволит суду точно определить существенный ущерб, причиненный банку", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в 2015 году ПриватБанк подал иск в арбитражный суд против России в соответствии с двусторонним соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

В этом арбитражном производстве, от участия в котором Россия предпочла уклониться, Постоянной палатой третейского суда в Гааге было вынесено промежуточное арбитражное решение от 24 февраля 2017 года и частичное арбитражное решение от 4 февраля 2019 года в пользу банка, приняв основные позиции Банка и подтвердив, что Россия незаконно экспроприировала активы Банка в Крыму.

В 2019 году Россия возобновила свое участие в производстве и обратилась с заявлением в Апелляционный суд в Гааге в Нидерландах, в котором просила пересмотреть или отменить такие арбитражные решения. 19 июля 2022 года Апелляционный суд в полном объеме отклонил требования России по обжалованию.

"В настоящее время арбитражное производство находится на решающем этапе определения размера нанесенного ущерба, о возмещении которого Россией должен вынести решение арбитражный суд", - говорится в сообщении банка.