Суд Гааги требует от Израиля прекратить наступление на Рафах

Международный суд ООН требует от властей Израиля немедленно прекратить наступление на город Рафах в Секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Отмечается, что это решение было принято по иску Южно-Африканской Республики.
Издание указывает, что судьи признали, что в Рафасе сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.
"Сейчас срочно необходимы дополнительные меры, чтобы предотвратить дальнейший вред гражданскому населению", - говорится в вердикте суда.
При этом решения Международного суда ООН формально являются обязательными к исполнению, но у судей нет полномочий для того, чтобы заставить страну придерживаться вынесенного решения. Суд в Гааге может призвать Совбез ООН принять меры по этому вопросу.
Израиль отверг обвинения в геноциде в секторе Газа в Международном суде как необоснованные. Представитель Израиля заявил, что тезисы, выдвинутые ЮАР, являются искажением реальности.
В качестве аргументации Израиль ссылается на свое право на самооборону после того, как 7 октября прошлого года боевики ХАМАС вторглись на территорию страны и убили более 1200 человек.
В Рафахе израильская армия намерена разгромить последние оставшиеся там батальоны ХАМАС и освободить заложников.
При этом советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан оказывает давление на Израиль с целью заставить его ограничить военную операцию в секторе Газа.
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