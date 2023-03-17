Суд Гааги выдал ордер на арест Путина

"Владимир Путин предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконной передачи детей из оккупированных районов Украины в РФ", - говорится в сообщении.

При этом Львова-Белова также обвиняется в незаконной депортации украинских детей в РФ.

"Существуют разумные основания полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконной передачи населения из оккупированных районов Украины в РФ в ущерб украинским детям", - говорится в сообщении.

Суд посчитал, что ордера являются секретными для защиты жертв и свидетелей, а также для обеспечения безопасности расследования.

"Тем не менее, учитывая, что поведение, рассматриваемое в данной ситуации, предположительно продолжается, и что информирование общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный уголовный суд откроет два дела о военных преступлениях РФ в Украине.

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