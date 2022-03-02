Суд у Гаазі наступного тижня проведе слухання щодо геноциду за позовом України проти Росії

Слухання в суді в Гаазі призначені на понеділок і вівторок, 7 і 8 березня.

"7 і 8 березня 2022 року МС проведе публічні слухання у справі "Звинувачення в геноциді" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього (Україна проти Російської Федерації)", - зазначено в публікації.

Суд у Гаазі розпочне слухання про звірства російських військ в Україні (фото: twitter.com/CIJ_ICJ)

Українська сторона вимагає притягнути до відповідальності російське керівництво через розв'язану війну проти нашої країни.