Суд у Гаазі визнав право ПриватБанку на компенсацію за окупацію Криму

ПриватБанк має намір отримати з Росії 1 млрд доларів

Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу "ПриватБанка" и против Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отметили в пресс-службе, в частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года, о котором стало известно сегодня, арбитражный суд признал, что он имеет юрисдикцию в отношении всех требований "ПриватБанка" против Российской Федерации.

Суд также признал, что Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы "ПриватБанка" в Крыму, и что "ПриватБанк" имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме.

Как сообщили в пресс-службе, арбитражный суд оставил вопрос о размере возмещения, подлежащего уплате "ПриватБанку за незаконные действия Российской Федерации, на следующий этап арбитражного разбирательства.

"ПриватБанк" намерен получить возмещение в размере более 1 млрд долларов", - добавили в банке.

Напомним, Арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных Ощадбанку вследствие аннексии Крыма.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2018 года Международный арбитражный суд в Гааге (Permanent Court of Arbitration) постановил, что Россия должна заплатить украинским инвесторам компенсацию за недвижимое имущество в анексованому Крыму в сумме 159 млн долларов. Решение принято по иску бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета и еще 17 компаний.