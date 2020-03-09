Суд у Гаазі щодо MH17: слідство назвало можливу мішень бойовиків

Міжнародне слідство у справі про катастрофу MH17 на Донбасі не виключає, що бойовики намагалися збити український військовий літак. Про це на суді заявив прокурор Вард Фердінандуссе, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, атака на цивільний авіалайнер "могла бути помилкою". Слідство не виключає, що бойовики на Донбасі намагалися збити літак Військово-повітряних сил України. Водночас Фердінандуссе підкреслює, що атака військового літака також є кримінальним злочином.

"Помилка цілі не має значення для скоєного злочину", - підкреслив він.

Крім того, слідство не бачить пом'якшуючих обставин унаслідок активних бойових дій в липні 2014 року. Прокурор зазначив, що такі правила в окремих випадках застосовуються тільки до військових, які діють від імені держав, які поважають військове право.

"Війна не звільняє від насильства проти всіх", - підсумував Фердінандуссе.

Нагадаємо, раніше прокурор Фердінандуссе зазначив, що Спільна слідча група взяла до уваги всі докази, які надала російська сторона. Він також уточнив, що слідство у результаті відкинуло версії про вибух на борту літака і про атаку бойового літака ВПС України.