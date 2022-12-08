Суд ЕС обязал Google удалять недостоверные данные

Как отмечает издание, подраздел Alphabet Google (GOOGL.O) должен удалить данные из результатов онлайн-поиска, если пользователи могут доказать их неточность.

"Поклонники свободы слова и сторонники прав на конфиденциальность в последние годы спорили из-за "права людей быть забытыми" в интернете, то есть они должны иметь возможность удалить свои цифровые следы из интернета. Оператор поисковой системы должен отменить ссылку на информацию, найденную в контенте, на который ссылается, если лицо, требующее отмены ссылок, докажет, что такая информация является явно неточной", - говорится в сообщении Суда.

По данным Reuters, дело в Суде ЕС касалось двух руководителей группы инвестиционных компаний, попросивших Google удалить результаты поиска, связывающие их имена с определенными статьями, критикующими инвестиционную модель группы. Они также хотели, чтобы Google удалил их фото из результатов поиска. Компания отклонила запросы, заявив, что не знает, была ли информация в статьях точной либо неточной.

Представители немецкой компании обратились с иском в немецкий суд, который в свою очередь - за советом в Суд ЕС о балансе между правом быть забытым и правом на свободу выражения мнений и информации. Судьи ответили, что такие доказательства не обязательно вытекают из решения против издателей веб-сайтов и что пользователи должны предоставить только те доказательства, которые могут обоснованно требоваться от них.

Тот же Суд в 2014 году закрепил право быть забытым, заявив, что люди могут требовать от поисковых систем, таких как Google, удалить несоответствующую или нерелевантную информацию из веб-результатов, которые появляются под поисковыми запросами по их именам.

"Решение предшествовало знаковым правилам конфиденциальности ЕС, которые вступили в силу в 2018 году и утверждают, что право быть забытым исключается, если обработка персональных данных необходима для реализации права на информацию", - отметило издание.