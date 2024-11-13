Суд ЕС отказал Украине в регистрации торговой марки с русским военным кораблем

Государственная пограничная служба Украины не сможет зарегистрировать в Европейском Союзе торговою марку с лозунгом "Русский военный корабль иди на **й" и "Russian warship, go f**k yourself". Потребитель не сможет идентифицировать какие-либо товары по этому знаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Генерального суда ЕС .

Таким образом, суд поддержал решение нижестоящего суда и отметил, что "обозначение не способно выполнять основную функцию товарного знака, если среднестатистический потребитель не воспринимает при его наличии указание на происхождение товаров или услуг, а только политическое послание".

"Таким образом, это политический лозунг, лишенный отличительного характера", - говорится в решении.

Согласно документам суда, 16 марта 2022 года была подана заявка в Европейское агентство интеллектуальной собственности (EUIPO) на регистрацию товарного знака ЕС в отношении следующего изобразительного обозначения:

Однако решением от 22 декабря 2022 года эксперт отклонил заявку на регистрацию в полном объеме. Это решение подтвердил Апелляционный совет.

Возражения Украины

Государственная пограничная служба Украины представила свои замечания. В заявлении говорится, что заявленный знак не будет восприниматься общественностью как указание на коммерческое происхождение, а как политическое послание, способствующее поддержке борьбы Украины с военной агрессией Российской Федерации. При этом потребитель мог бы объединить все товары и услуги, охватываемые заявленным знаком, в одну категорию, несмотря на наличие у них различных характеристик.

По мнению заявителя, этот знак является боевым кличем, произнесенным украинским пограничником на острове Змеиный 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину. Таким образом, это оригинальная фраза, которая может быть прослежена до одного источника и определенного момента времени.

"Даже несмотря на то, что заявленный знак впоследствии использовался для мобилизации поддержки Украины, поскольку он уникально связан с украинским ответом на военную агрессию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Суд отклонил все замечания украинской стороны.

Русский военный корабль

Фраза "Русский военный корабль, иди…" стала широко известной после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Она связана с эпизодом, когда украинские пограничники на острове Змеиный в Черном море отказались сдаться российскому военному кораблю, несмотря на угрозу и призыв к капитуляции. На требование корабля о сдаче один из украинских пограничников ответил фразой: "Русский военный корабль, иди на…"

Эти слова быстро стали символом украинского сопротивления и получили популярность как слоган солидарности с Украиной. Фраза обрела мемный характер и широко использовалась в социальных сетях, на протестах и в СМИ как выражение стойкости и сопротивления.