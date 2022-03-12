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В Україні випустять поштову марку з "русским кораблем": як вона виглядає

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Київ, Субота 12 березня 2022 10:28
В Україні випустять поштову марку з "русским кораблем": як вона виглядає Фото: поштова марка з "русским кораблем" (facebook.com/ukrposhta)
Автор: Ілона Свиридова

Укрпошта випустить поштову марку, присвячену мему "Русский военный корабль, иди на#уй". З ескізом вже визначилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укрпошти".

Повідомляється, що в народному голосуванні за кращий ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!" перемогла робота українського художника Бориса Гроха. За неї проголосували понад 1700 осіб з 8000.

"Залишається завершити організаційні питання і передати ескіз до друку", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, мем з'явився завдяки українським захисникам острова Зміїний, які відмовлялися добровільно здатися, коли російські кораблі в перші дні війни Росії проти України захоплювали його.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало цитати війни, які, можливо, увійдуть до підручників історії України

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Укрпошта Війна Росії проти України
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