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Суд ЄС дозволив обмежити мовлення російського телеканалу за пропаганду ненависті

Новини » Суспільство    05.07.2019 - 02:01
Суд ЄС дозволив обмежити мовлення російського телеканалу за пропаганду ненависті
Ілюстративне фото (nrada.gov.ua)

Рішення було прийняте у справі про ретрансляцію російського телеканалу в Литві

Суд ЄС у Люксембурзі 4 липня ухвалив рішення, яке дозволює країнам Євросоюзу можуть обмежувати роботу телеканалів, на яких присутня пропаганда ненависті, переводячи їх на мовлення винятково на платній основі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Відповіддне рішення було прийняте у справі щодо рішення Литовської комісії з радіо і телебачення, яка в травні 2016 року зобов'язала ретрансляторів на один рік перевести російськомовний телеканал NTV Mir Lithuania в пакет програм, доступних лише після внесення додаткової плати.

На думку литовської сторони, телеканал поширював дезінформацію і пропагував ворожнечу і ненависть в своєму ефірі. Зокрема, як було встановлено, в ефірі телеканалу лунали оцінки, згідно з якими у Литві владою нібито проводиться неонацистська внутрішня політика, що загрожує російській національній меншині, що проживає в країні.

Холдинг Baltic Media Alliance, який здійснює мовлення телеканалу, звернувся в адміністративний суд Вільнюса з вимогою анулювати рішення комісії. На думку позивача, воно порушувало директиву Євросоюзу про аудіовізуальні медіапослуги. Своєю чергою суд у Вільнюсі попросив Люксембург роз'яснити, чи підпадає позиція литовської комісії під директиву.

Суд ЄС визнав, що рішення комісії слугує підтриманню громадського порядку. При цьому трансляція передачі телеканалу, що викликала претензії Вільнюса, не буде припинена або заборонена. Вона буде доступна користувачам, які сплатили відповідний пакет.

Раніше повідомлялося, що національна рада з електронних ЗМІ Латвії заборонила ретрансляцію на території країни телеканалу "РТР-Росія" через розпалювання ненависті до громадян України

РБК-Україна писало, що адміністрація соціальної мережі Facebook видалила ще майже 100 груп і облікових записів з російською пропагандою. 

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