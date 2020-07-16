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Суд ЄС скасував договір про обмін даними між Євросоюзом і США

Четвер 16 липня 2020 14:15
Суд ЄС скасував договір про обмін даними між Євросоюзом і США
Фото: прапор Євросоюзу (csamir.com
Автор: Анастасия Рокитна

Суд постановив, що трансфер даних піддає європейців ризику стеження з боку влади США

Тепер тисячі компаній можуть бути змушені припинити зберігати інформацію про резидентів ЄС на серверах в США у зв'язку з рішенням Європейського суду. Суд постановив, що трансфер даних піддає європейців ризику стеження з боку влади США.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Це рішення скасовує договір про обмін даними між Євросоюзом і США - Privacy Shield. Між тим воно створить юридичні перешкоди і може призвести до збоїв операцій тисяч транснаціональних компаній, які ведуть свою діяльність в США і Європі.

В залежності від того, як буде застосовуватися постанова суду, деякі з них, включаючи Facebook Inc., Alphabet Inc. і Apple Inc., можуть бути поставлені перед вибором: перенести дата-центри в Європу, що є дорогим процесом, або припинити вести бізнес в регіоні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив Євросоюз в експлуатації Сполучених Штатів і несправедливому ставленні до американців.

Крім того, Трамп пригрозив ввести мита на автомобілі з ЄС, а також ряд товарів з Китаю.

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