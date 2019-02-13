Суд у справі Мангера продовжив засідання

Засідання мало початися о 12:30

Шевченковский районный суд Киева в среду, 13 февраля, продолжил заседание по делу подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Заседание ведет судья Александр Кипчарский.

Адвокаты вытребовали перерыв на сутки, чтобы ознакомиться с показаниями непосредственных организаторов нападения на Гандзюк - Сергея Торбина и Игоря Павловского.

Также защитники должны были получить официальный перевод документа, якобы подтверждающего, что Мангер и члены его семьи не владеют недвижимостью в Австрии, как сообщается в материалах дела. Этот аргумент, по их мнению, должен смягчить меру пресечения.

Напомним, 11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Заместитель генпрокурора Юрий Столярчук вручил подозрение главе Херсонского областного совета в организации заказа убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц.

Как писало РБК-Украина, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ не имеет права задержать Мангера из-за норм действующего Уголовно-процессуального кодекса.

Добавим, Мангера исключили из партии "Батькивщина". Ему также рекомендовали покинуть пост председателя Херсонского облсовета.

На прошлой неделе вышло журналистское расследование программы "Схемы", в котором утверждалось, что глава Херсонского облсовета связан с подозреваемым в организации убийства. В частности, анализ публичных реестров показал наличие деловых отношений с Алексеем Левиным ("Москал"), который бежал за границу. Кроме того, за неделю до нападения на Гандзюк юрист Мангера передал Левину базу отдыха на побережье Черного моря в поселке Лазурном.