Суд у справі екс-глави Генштабу ЗСУ Замани продовжив засідання

Раніше Замані вручили підозру у вчиненні державної зради

Печерский районный суд города Киева продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему начальнику Генштаба Вооруженных сил Украины Владимиру Замане, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Ранее адвокат Заманы просил предоставить время для ознакомления с материалами дела и обработки правовой позиции.

Напомним, в понедельник правоохранители задержали бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. Как писало РБК-Украина позже, ему вручили подозрение в совершении государственной измены.

Добавим, что генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Замана в течение 2012-2014 годов расформировал 70 воинских частей и соединений. Луценко подчеркнул, что в этот период Замана лично сократил состав Вооруженных сил Украины больше, чем предусматривалось законом. Также он подчеркнул, что в эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году.