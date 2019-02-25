Суд у справі екс-глави Генштабу ЗСУ Замани оголосив перерву

Фото: суд над Заманой (РБК-Україна)

Суддя оголосив перерву до 19:00

Печерський районний суд міста Києва оголосив перерву у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому начальнику Генштабу Збройних сил України Володимиру Замані, якого підозрюють у державній зраді. Відповідне рішення ухвалив суддя В'ячеслав Підпалий, передає кореспондент РБК-Україна.

Адвокат Замани просив надати час для ознайомлення з матеріалами справи та обробки правової позиції.

"Суддя постановив задовольнити клопотання захисту, оголосити перерву в засіданні до 19:00 для забезпечення права сторони захисту на ознайомлення", - сказав суддя.

Нагадаємо, у понеділок, 25 лютого 2019 року, був затриманий Володимир Замана. Правоохоронці повідомили про підозру колишнього начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиру Замані у вчиненні державної зради.

Додамо, що раніше в Службі безпеки України заявляли, що викрили агентурну мережу Генштабу збройних сил РФ, які планували заходи щодо дестабілізації в Україні. Встановлено, що вони були завербовані кадровим співробітником Генштабу ВС РФ у Севастополі. Крім того, затримані виїжджали в анексований Крим для проведення агентурних зустрічей.