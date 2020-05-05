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Суд у справі колишнього голови "ЦВК ДНР" перейшов в закритий режим

Новини » Надзвичайні події     05.05.2020 - 14:38
Суд у справі колишнього голови "ЦВК ДНР" перейшов в закритий режим
Фото: Роман Лягін (dan-news.info)

Фонд "Ізоляція" вважає, що Лягін може уникнути відповідальності

Шевченківський районний суд Києва вирішив у закритому режимі розглядати справу колишнього голови так званої "Центральної виборчої комісії" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Романа Лягіна. Про це йдеться повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Культурного фонду "Ізоляція" до президента Володимира Зеленського.

Повідомляється, що 4 травня суд вирішив розглядати справу Лягіна в закритому режимі і відмовив представникам культурного фонду "Ізоляція" у визнанні їх потерпілою стороною.

За словами представників фонду, Лягін в 2014 році був серед ватажків "ДНР", що захопили будівлю фонду в Донецьку і перетворили її на в'язницю для політв'язнів. У зв'язку з рішенням суду "Ізоляція" вирішила публічно звернутися до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити звільнення Лягіна від кримінальної відповідальності.

"Всупереч своїм завданням, Офіс генерального прокурора, який є провідником позиції держави, діє не в інтересах постраждалих. Навпаки, прокуратура допомагає обвинуваченому уникнути будь-якої відповідальності за серйозні злочини проти держави", - сказано в заяві організації.

"Ізоляція" закликає Зеленського вжити заходів до середини травня, коли у Лягіна закінчується термін перебування під вартою. Звернення підписали ряд колишніх в'язнів "ДНР", в тому числі й журналіст Станіслав Асєєв.

Нагадаємо, минулого року повідомлялося, що справу Лягіна про організацію "референдуму" мали передати до Верховного суду. За результатами цього "референдуму" утворилося терористичне угрупування "ДНР".

Лягіна затримали в червні 2019 року, його також звинувачують у державній зраді.

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