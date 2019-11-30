Суд вчетверте відновив Амосову на посаді ректора НМУ ім. Богомольця

Печерський районний суд міста Києва відновив колишнього ректора Національного медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову на посаді керівника вищого навчального закладу. Про це Амосова повідомила в Facebook.

"Раніше мене відновили три судові інстанції, включно з Верховним судом. Одночасно наказом міністра юстиції від 21.11.2019 скасовано незаконне внесення сільською радою Вінницької області в реєстр Кучина Ю. як керівника НМУ ім. А. А. Богомольця", - написала вона.

Крім того, в документі суду зазначено, що інстанція зобов'язує НМУ виплатити 278 тис. Гривень зарплати за час вимушених прогулів (понад рік). Також МОЗ має виплатити їй 1 млн гривень моральної компенсації і сплатити судові витрати в розмірі 4,5 тис. Гривень.



Нагадаємо, 11 січня 2019 року повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України втретє звільнило Катерину Амосову з посади ректора Національного медичного університету ім. А.А. Богомольця. 8 січня в зв'язку з невиконанням Амосової законних вимог Державної аудиторської служби України МОЗ втретє розірвав контракт з нею.

Як відомо, в березні 2016 року Держфінінспекція провела ревізію фінансово-господарської діяльності НМУ ім. А.А. Богомольця за період з 1 жовтня 2012 по 1 грудня 2015 року. В результаті перевірки було виявлено ряд грубих порушень, які Держфінінспекція зобов'язала керівництво НМУ усунути. Однак Амосова не виконала вимоги в повному обсязі. Загальна сума збитків, завданих державі через невиконання вимог Держфінінспекції, становить понад 3 млн гривень. Зараз триває досудове розслідування прокуратури міста Києва за фактом розкрадання і нецільового використання бюджетних коштів керівниками адміністрації НМУ ім. А.А. Богомольця.