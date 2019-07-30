У Білорусі вдруге за рік оголосили смертний вирок

У Білорусі вдруге в поточний році оголосили смертний вирок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, суд у Вітебську визнав Віктора Павлова винним у вбивстві двох жінок похилого віку в грудні минулого року і засудив його до смертної кари.

50-річний підсудний визнав свою провину і просив суд зберегти йому життя.

Віктор Павлов є другим засудженим до смертної кари в 2019 році після 36-річного Олександра Йосиповича, якого визнали винним у вбивстві двох дівчат у 2018 році.

Зазначимо, Республіка Білорусь залишається єдиною державою в Європі, яка ще вдається до смертної кари. Влада регулярно сповіщають родичів засуджених про що відбулася страти з великим запізненням. При цьому сім'ям страчених не видаються їх тіла не повідомляється про місце поховання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Іранський суд засудив колишнього мера Тегерана Мохаммеда Алі Наджафі до смертної кари. Суд визнав його винним у вбивстві його другої дружини в кінці травня 2019 року.

Крім того, влада США відновили на федеральному рівні вищу міру покарання для ув'язнених - смертну кару. Генеральний прокурор США Вільям Бар наказав Федеральному бюро в'язниць скласти графік кари для п'яти ув'язнених-смертників.

Пізніше Європейський союз рішуче засудив рішення Сполучених Штатів про відновлення смертної кари на федеральному рівні. За словами офіційного представника ЄС із зовнішньої політики Майї Косьянчич, рішення припинити мораторій на смертну кару, який тривав 16 років, суперечить зростаючу тенденцію до скасування смертної кари як у Сполучених Штатах, так і в світі.