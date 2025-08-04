Суд в Австрии разрешил "Нафтогазу" взыскать с России активы на 120 млн евро
Районный суд Вены предоставил НАК "Нафтогаз Украины" разрешение на принудительное исполнение арбитражного решения против Российской Федерации, принятого по делу о незаконном захвате активов компании в Крыму. Сумма взыскания составляет более 5 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".
Суд также разрешил наложение ареста на более 20 объектов недвижимости России в Австрии, общая стоимость которых превышает 120 млн евро. Эти объекты планируется выставить на аукцион для продажи с целью компенсации убытков.
Шаг к справедливости
Председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий назвал это решение очередным практическим шагом на пути к справедливости.
"Россия заплатит за все. Рано или поздно. Обязательно!" - заявил он.
Интересы "Нафтогаза" в Австрии представляет юридическая фирма DORDA, в частности партнер Александер Карл и главный юрист Роберт Кеймельмайр.
Что предшествовало
В октябре 2016 года Нафтогаз начал арбитражное производство против России. Украинская компания требовала компенсацию за незаконную экспроприацию активов в Крыму, в частности лицензий, оборудования, инфраструктуры, газа в подземных хранилищах и тому подобное.
В апреле 2023 года арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" более 5 млрд долларов. Это самая большая компенсация, присужденная украинскому инвестору за действия Москвы в Крыму.
Россия не платит, поэтому началось взыскание
Несмотря на окончательное решение арбитража, а также отказ Верховного суда Нидерландов отменить юрисдикцию трибунала, Россия отказывается платить.
В ответ "Нафтогаз" инициировал международную кампанию по взысканию активов России в разных странах, в частности в Австрии, где уже начат процесс реализации имущества.
Юридическое сопровождение этого дела также осуществляет международная юридическая фирма Covington & Burling. В команде работают Дэвид Пински, Кловис Тревино, Пэрис Аборо и Дин Ачесон.
Напомним, суд Парижа предоставил разрешение на принудительное исполнение решения Гаагского арбитража о возмещении убытков, причиненных незаконной экспроприацией активов Группы "Нафтогаз" в Крыму в объеме 5 млрд долларов.