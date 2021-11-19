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Суд заарештував другу підозрювану в замаху на Лещенка

Автор: Дмитрий Кузнецов

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід другій підозрюваній у справі замаху на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка. Помічницю громадянина США Курта Джейкоба Гросанса Олену Богач заарештували на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Ґрати".

Відзначається, що на судовому засіданні Богач не визнала провину в підготовці замаху на Лещенка. Вона підтвердила, що була помічниці у американського бізнесмена Курта Гросанса і не знала про його конфлікт з міністром.

Громадянин США на суді своєю чергою звинуватив у підготовці вбивства міністра багач. Курт Гросанс заявив, що не розуміє українців і не знав, про що його помічниця домовлялася з кілером.

Нагадаємо, раніше суд заарештував на два місяці Курта Гросанса у цій же справі.

Зазначимо, Богач і Гросана затримали під час передачі завдатку кілеру в сумі 20 тисяч доларів.

Роман Лещенко своєю чергою заявив, що замах не має відношення до його державної служби. подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

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Роман ЛещенкоКиїв