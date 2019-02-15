Суд заарештував Мангера

Мангера заарештували з заставою в майже 2,5 млн гривень

Шевченковский районный суд города Киева арестовал главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Insider.

Суд арестовал Владислава Мангера до 3 марта с правом внесения залога. Сумма залога - 2 млн 497 тысяч гривен. Сторона обвинения в своем ходатайстве просила для Мангера арест без права залога. Судья Александр Кипчарський зачитал решение на четвертые сутки судебных заседаний.

Отметим, судья провозгласил решение в 2:58 часов ночью 15 февраля. Мангера забрали из суда и оправили в СИЗО.

Адвокат Дмитрий Ильченко после завершения заседания отметил, что у Мангера нет таких средств.

"Мы будем привлекать заемные средства. В том числе я одолжу Владиславу Мангер. А также будем обращаться к тем, кто обещал помощь", - сказал адвокат.

Напомним, прокуратура просила избрать для Мангера меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта без залога. Обвинение считает, что Мангер может скрываться от правосудия. По данным следствия, за последние годы он пересекал границу Украины 112 раз, а его семья владеет домом в Вене.

Следует отметить, что 3 марта истекает срок досудебного расследования в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Затем расследование может быть продолжено, тогда продлят и срок меры пресечения.

11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Заместитель генпрокурора Юрий Столярчук вручил подозрение главе Херсонского областного совета в организации заказа убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц.