Суд заарештував екс-главу Генштабу ЗСУ Заману

Володимира Заману заарештували на один місяць

Печерский районный суд города Киева в ночь на 26 февраля арестовал на один месяц бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. Соответствующее решение принял судья Вячеслав Пидпалый, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, суд постановил избрать в отношении Заманы меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта 2019 года.

Ранее прокуроры в зале суда заявили, что экс-начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана, действуя в сговоре с экс-президентом Украины, ныне осужденным Виктором Януковичем, совершил государственную измену.

Напомним, в понедельник правоохранители задержали бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. Как писало РБК-Украина позже, ему вручили подозрение в совершении государственной измены.

Добавим, что генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Замана в течение 2012-2014 годов расформировал 70 воинских частей и соединений. Луценко подчеркнул, что в этот период Замана лично сократил состав Вооруженных сил Украины больше, чем предусматривалось законом.