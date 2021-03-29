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Суд арештував підозрюваних у вбивстві громадського активіста в Києві

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 14:55
Суд арештував підозрюваних у вбивстві громадського активіста в Києві Фото: суд арештував підозрюваних у вбивстві активіста (npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Печерський районний суд Києва взяв під варту трьох підозрюваних у вбивстві громадського активіста та добровольця. Їх взято під варту на 2 місяці без можливості внесення застави.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

"За клопотанням Печерської окружної прокуратури двом підозрюваних суд вже обрав безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - повідомила Максимець в коментарі РБК-Україна.

Оновлено: спікер повідомила пізніше виданню, що арештували ще одного підозрюваного.

"Третьому (підозрюваному, - ред.) теж варта без застави", - додала Максимець.

Зазначимо, за даними поліції, підозрювані у квартирі потерпілого його побили, а потім вивезли за місто. Там і знайшли тіло чоловіка.

Нагадаємо, у Національній поліції України розповіли деталі вбивства громадського активіста та добровольця. Вночі поліція затримала та повідомила про підозру трьом особам, причетним до викрадення та вбивства чоловіка.

Зазначимо, ще одне резонансне вбивство активіста сталось у 2018 році. Тоді на Катерину Гандзюк вилили літр сірчаної кислоти. Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер підозрюється у замовленні вбивства жінки.

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