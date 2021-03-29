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У Києві викрали та вбили громадського активіста. Оголошено підозри

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 09:06
У Києві викрали та вбили громадського активіста. Оголошено підозри Фото: у Києві вбили активіста (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві затримали та повідомили про підозру трьом особам, причетним до викрадення та вбивства громадського активіста та добровольця. Встановлюються мотив злочину та можливі співучасники.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, ввечері 24 березня підозрювані були у квартирі потерпілого на Печерську, близько години утримували його проти волі та наносили удари в різні частини тіла.

Після цього напівпритомного чоловіка силоміць посадили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку. Чоловіка вбили і сховали його тіло у закинутій канаві в Київській області. Його знайшли 28 березня.

Фото: у Києві вбили активіста (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

"Слідчі дії тривають. Встановлюються мотив злочину та можливі співучасники. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова обласної ради Херсонської області Владислав Мангер підозрюється у замовленні нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк.

Зазначимо, на початку серпня Верховний суд відмовився передати справу Мангера в Херсонський міський суд.

Раніше РБК-Україна писало, що вироки отримали тільки виконавці нападу на Гандзюк, які дівчину облили сірчаною кислотою.

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