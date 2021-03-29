У Києві викрали та вбили громадського активіста. Оголошено підозри

У Києві затримали та повідомили про підозру трьом особам, причетним до викрадення та вбивства громадського активіста та добровольця. Встановлюються мотив злочину та можливі співучасники.

За даними слідства, ввечері 24 березня підозрювані були у квартирі потерпілого на Печерську, близько години утримували його проти волі та наносили удари в різні частини тіла.

Після цього напівпритомного чоловіка силоміць посадили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку. Чоловіка вбили і сховали його тіло у закинутій канаві в Київській області. Його знайшли 28 березня.

Фото: у Києві вбили активіста (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

"Слідчі дії тривають. Встановлюються мотив злочину та можливі співучасники. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.