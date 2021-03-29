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Вбивство громадського активіста в Києві: стали відомі деталі

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 13:27
Вбивство громадського активіста в Києві: стали відомі деталі Фото: Андрій Крищенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Національній поліції України розповіли деталі вбивства громадського активіста та добровольця. Співмешканка потерпілого, яка виявила у квартирі безлад та сліди крові, звернулась до поліції.

Про це розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє прес-служба Нацполіції.

За його словами, потерпілий мав конфлікт зі зловмисниками. Поліція опитала свідків, які повідомили, що бачили біля під'їзду групу невідомих осіб та запам'ятали авто, на якому вони приїхали. По місту було введено спеціальну поліцейську операцію.

"У ході оперативно-розшукових заходів виявили тіло потерпілого з численними ножовими пораненнями у канаві лісосмуги за територією Києва", - розповів Крищенко.

Це - два уродженці Луганської області та мешканець Києва. Зловмисники раніше неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Фото: в Києві вбили громадського активіста (mvs.gov.ua)

Зазначимо, поліція затримала та повідомила про підозру трьом особам, причетним до викрадення та вбивства громадського активіста.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що отримали вироки виконавці нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою.

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