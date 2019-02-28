Суд заарештував два особняка українського олігарха Фірташа в Лондоні

Фото: Дмитро Фірташ (dmitryfirtash.com)

Майно арештовано на вимогу російського банку ВТБ

Високий суду Англії і Уельсу заарештував майно українського бізнесмена Дмитра Фірташа в Сполученому Королівстві в якості забезпечувального заходу на вимогу російського банку ВТБ, який домагається повернення кредитів на суму 2,5 млрд рублів (38 млн доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Джерела видання повідомили, що в Лондоні заарештовані два особняка та інше майно Фірташа, яке оцінюється більш ніж в 50 млн фунтів стерлінгів. Мова йде про п'ятиповерховий особняк загальною площею більше 1,5 тис. кв. м у районі Найтсбрідж поруч з Гайд-парком і історичній будівлі площею близько 2,6 тис. кв. м, який був частиною колишньої станції лондонського метро "Бромптон-роуд".

Крім особняків суд наклав арешт на акції Фірташа в кінокомпанії Via Film Ltd, вартість яких, відповідно до фінансової звітності, становить близько 2 млн фунтів стерлінгів.

Додамо, що Лондонський суд на підтримку рішення окружного суду кіпрського міста Лімасол зобов'язав відповідача розкрити всі свої активи, на які може бути звернено стягнення.

Нагадаємо, в січні 2019 року на Кіпрі суд міста Лімасол наклав арешт на рухоме і нерухоме майно українського мільярдера Дмитра Фірташа на суму близько 46 млн доларів.

У грудні 2018 року Арбітражний суд Московського округу підтвердив рішення московського арбітражу про стягнення з компанії Ukrainian Chemical Products, що входить до Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, 46,2 млн доларів на користь російського державного банку ВТБ.