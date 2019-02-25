"Суд" в анексованому Криму продовжив арешт киянину через "псування" скандального пам'ятника

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Сокуренко буде знаходиться в СІЗО Сімферополя до 26 березня

Підконтрольний Кремлю так званий "Центральний районний суд Сімферополя" продовжив арешт Максиму Сокуренку, нібито який облив в січні 2019 фарбою пам'ятник "ввічливим людям". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу" на сторінці Facebook.

Як повідомляється, Сокуренко буде знаходиться в СІЗО Сімферополя до 26 березня.

Позиції сторони захисту, самого заарештованого або його родичів на даний момент немає.

Ілюстративне фото (facebook.com/crimeahrg)

Нагадаємо, інцидент стався 28 січня 2019 року. Тоді уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила, що в окупованому Сімферополі затримали киянина і звинувачують у тому, що він нібито облив червоною фарбою пам'ятник "ввічливим людям".

Раніше РБК-Україна писало, що в аннексированном Росією Криму 24-річного Февзі Саганджи засудили до 10,5 років в'язниці за участь у "кримськотатарському добровільному батальйоні ім. Челебиджихана".