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"Суд" в анексованому Криму продовжив арешт киянину через "псування" скандального пам'ятника

Новини » Політика    25.02.2019 - 18:15
"Суд" в анексованому Криму продовжив арешт киянину через "псування" скандального пам'ятника
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Сокуренко буде знаходиться в СІЗО Сімферополя до 26 березня

Підконтрольний Кремлю так званий "Центральний районний суд Сімферополя" продовжив арешт Максиму Сокуренку, нібито який облив в січні 2019 фарбою пам'ятник "ввічливим людям". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу" на сторінці Facebook.

Як повідомляється, Сокуренко буде знаходиться в СІЗО Сімферополя до 26 березня.

Позиції сторони захисту, самого заарештованого або його родичів на даний момент немає.

&quot;Суд&quot; в анексованому Криму продовжив арешт киянину через &quot;псування&quot; скандального пам'ятника

&quot;Суд&quot; в анексованому Криму продовжив арешт киянину через &quot;псування&quot; скандального пам'ятникаІлюстративне фото (facebook.com/crimeahrg)

Нагадаємо, інцидент стався 28 січня 2019 року. Тоді уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила, що в окупованому Сімферополі затримали киянина і звинувачують у тому, що він нібито облив червоною фарбою пам'ятник "ввічливим людям".

Раніше РБК-Україна писало, що в аннексированном Росією Криму 24-річного Февзі Саганджи засудили до 10,5 років в'язниці за участь у "кримськотатарському добровільному батальйоні ім. Челебиджихана".

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