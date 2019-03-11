Суд в Амстердамі сьогодні розгляне апеляцію у справі "скіфського золота"

Це перше і поки що єдине слухання, заплановане у цій справі

Слушание Апелляционного суда Амстердама по делу о "скифском золоте" назначено на понедельник, 11 марта. Об этом сообщает DW.

Во время заседания суд должен заслушать позиции трех сторон - Украины, крымских музеев и Музея Алларда Пирсона. Киев в суде должен представлять, в частности, министр юстиции Павел Петренко.

Это первое и пока единственное слушание, запланированное в этом деле. Тогда же должна стать известна дата оглашения окончательного решения по результату рассмотрения апелляции. Заместитель министра информполитики Эмине Джапарова добавила, что в украинской делегации войдут также представители МИД, минкультуры, а также эксперты музейного дела.

Напомним, первый заместитель министра культуры украины Светлана Фоменко сообщала, что подконтрольные Российской Федерации (РФ) крымские музеи затягивают рассмотрение дела о "скифском золоте" и готовится к следующему этапу в случае поражения в Апелляционном суде Амстердама.

Как сообщалось ранее, Украина настаивает на возвращении крымских экспонатов выставки "Золото Скифии" из Амстердама. В свою очередь российская сторона настаивает на возврате части экспонатов на территорию Крыма.

РБК-Украина писало, что Голландия из-за споров вокруг территориальной принадлежности Крыма могут оставить золото скифов у себя.