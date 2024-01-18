Суд в 59 раз снизил залог для обвиняемого в рейдерстве Астиона

Как указывается в материалах дела, Василий Астион и его брат в 2017-2021 годах выводили деньги на подконтрольную кипрскую компанию Днепр Агро Альянс ЛТД. Бизнесмена также обвиняли в многочисленных рейдерских захватах.

12 января Шевченковский районный суд столицы под председательством судьи Анзора Сайдуллаева рассмотрел ходатайство Бюро экономической безопасности и Генпрокуратуры по определению меры пресечения для Василия Астиона.

Детективы БЭБ и прокурор настаивали на залоге в сумме 61,4 млн грн, что эквивалентно задокументированному ущербу государству.

Следствие также установило факты подделки документов финансовой и налоговой отчетности, обстоятельства вывода указанных денежных средств через счета подконтрольных Василию Астиону компаний в АО "Таскомбанк" (Украина), АБ "Южный" (Украина), "Запад Банк АО Подгорица" (Черногория), АО "Региональный инвестиционный банк" (Латвия).

Но судья снизил залоговую сумму в 59 раз - до 1 млн гривен.

Согласно материалам дела, Василий и Евгений Астионы, которые являются бенефициарами ряда агропредприятий Днепропетровщины (ООО "Возрождение", ООО "Победа", ООО "Каменское Агро", ООО "Днепроагроальянс", ООО "Агрофирма "Восток Агро" и т.п.), период с 2017 по 2021 год получали доходы в виде дивидендов и уклонились от уплаты налога на прибыль на сумму почти 61,5 млн грн (более 1,5 млн долл.), а впоследствии якобы вывели эти средства в оффшор из-за счетов подконтрольных компаний у украинских и иностранных банках.