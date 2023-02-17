Современнее чем Javelin. Украина впервые получила новейшие ПТРК Akeron: что о них известно
Франция впервые передала Украине противотанковые ракетные комплексы 5 поколения Akeron.
Что сейчас известно о новейших противотанковых ракетных комплексах Akeron, читайте в материале РБК-Украина.
По словам вице-президента Комиссии по национальной обороне Жан-Луи Тьерио, Франция передала Украине неназванное количество противотанковых ракетных комплексов, а также ракеты к ним.
Фото: противотанковые ракетные комплексы Akeron (mbda-systems com)
На что способен Akeron MP
Akeron – единственная в мире ракета 5-го поколения, работающая в боевых условиях. Он был испытан и доказан в экстремальных климатических условиях, таких как пустынные и субарктические. Конструкция системы включает в себя потенциал роста, необходимый для будущих современных наземных боевых систем.
Производитель представляет Akeron, как уникальное семейство тактических боевых ракет пятого поколения. По его словам, это квантовый скачок по сравнению с оружием третьего и четвертого поколений.
Отметим, что американский Javelin, до сих пор находившийся на вооружении в Украине, был первым серийным ПТРК третьего поколения,
Особенности разработки по сравнению с существующими ракетами состоят еще и в том, чтобы они были безопасны для операторов в замкнутом пространстве, а также были с усовершенствованной наводкой, которая могла бы нацеливаться на холодные цели без инфракрасного излучения и на бронебойные машины с пониженным риском побочных повреждений. В сравнении со своими предшественниками, он содержит много современной и COTS электроники.
Кроме того, Akeron имеет два режима наведения:
- в режиме "выстрелил и забыл";
- с помощью оптико-электронной станции наведения.
Тактико-технические характеристики
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Вес: 15 кг (включая трубу)
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Длина: 1,3 м
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Диаметр: 140 мм
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Дальность: минимальная дальность стрельбы составляет 150 метров,
между тем как максимальная достигает – 4000 метров.
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Канал передачи данных: в режиме реального времени (волоконно-оптический)
При этом ПТРК может пробить гомогенную броню до 1000 мм и слой бетона до 2000 мм.
На вооружении других стран
- Франция: на ноябрь 2021 года - 1000 ракет,
- Швеция: в июне 2021 года Швеция заказала пробную партию противотанковых ракет.
Боевое применение
Akeron является эффективным против современных бронированных боевых машин и брони основных боевых танков. При использовании тандемной боевой части ПТРК становится эффективным оружием против обычной, композитной и реактивной брони. Во время детонации боеголовка распыляет 1500 осколков вольфрамовых, эффективных против людей на расстоянии до 15 метров.
Ракета имеет дальность действия 4000 метров на основе требований Франции, однако в мае 2018 года две тестовые стрельбы смогли поразить цели на расстоянии 5000 метров.
Напомним, Франция передала Украине новые противотанковые ракетные комплексы Akeron.
Ранее мы сообщали, что Франция сейчас сконцентрировалась на поставках Украине систем противовоздушной обороны, артиллерийских орудий и танков.
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