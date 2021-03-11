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Субсидію можна отримати на арендоване житло. Що для цього потрібно

Автор: РБК-Україна

Сусидия в Україні на оплату послуг житлово-комунального господарства, зокрема, на опалення передбачена і на арендоване житло. Такою допомогою можуть скористатися і студенти.

Про це в інтерв'ю "Фактам" заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Орендарі мають право звернутися за призначенням допомоги за фактичним місцем проживання, приклавши договір оренди до заяви та декларації", - зазначила вона.

За її словами, у такому випадку субсидія призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону. Але не більше ніж до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору оренди житла.

Також цей порядок поширюється на студентів, які навчаються у вишах і живуть на арендованих квартирах.

"Процедура ідентична, як і у випадку з орендарями. Якщо вони навчаються на денній формі навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, професійної перед вищою освітою, вищої освіти, про що потрібно вказати в декларації", - додала Лазебна.

Нагадаємо, раніше Лазебна розповіла, хто не зможе оформити субсидію. Зокрема, у такій допомозі відмовляють тим, хто протягом року здійснив одноразову покупку на суму більше 50 000 гривень, купив квартиру або будинок, а також чиє житло перевищує ліміти по площі.

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Новини України субсідіїАрендажилье
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