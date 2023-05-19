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Субсидии, льготы, помощь ВПЛ: в Минфине назвали суммы выплат на 2023 год

Фото: средний размер субсидии составит 1200 гривен (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Минфин разработал интерактивную аналитическую панель ("дашборд") по расходам на отдельные виды социальных пособий, а также по численности пользующихся ими людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

В целом на социальную помощь населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд грн, что на 12,4 млрд грн больше, чем в 2022 году (150,7 млрд грн), и на 51,8 млрд грн больше, чем в 2021 году.

Самым большим из социальных пособий, запланированных в 2023 году, является помощь внутриперемещенным лицам - 57,6 млрд грн. Ожидается, что 1,9 млн ВПЛ получат помощь в 2023 году. Средний размер будет составлять 2500 гривен.

На субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер - 1 189,3 гривен.

На льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг на 2023 год предусмотрено 11,6 млрд грн для 1,5 млн семей. Средний размер - 631,1 гривен.

На помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (0,5 млн человек) в 2023 году предусмотрено 16,8 млрд грн. Средний размер - 3 081,6 гривен.

На помощь 270 тыс. малообеспеченных семей в 2023 году предусмотрено 15,6 млрд грн. Средний размер - 4 814,6 гривен.

Напомним, в функции по назначению и выплате субсидий перешли в Пенсионный фонд. ПФУ направил на субсидии и льготы за март 5,4 млрд гривен. Это меньше, чем размер за февраль (5,7 млрд гривен).

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субсидіїМинистерство финансов Украины