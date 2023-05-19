Субсидии, льготы, помощь ВПЛ: в Минфине назвали суммы выплат на 2023 год

В целом на социальную помощь населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд грн, что на 12,4 млрд грн больше, чем в 2022 году (150,7 млрд грн), и на 51,8 млрд грн больше, чем в 2021 году.

Самым большим из социальных пособий, запланированных в 2023 году, является помощь внутриперемещенным лицам - 57,6 млрд грн. Ожидается, что 1,9 млн ВПЛ получат помощь в 2023 году. Средний размер будет составлять 2500 гривен.

На субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер - 1 189,3 гривен.

На льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг на 2023 год предусмотрено 11,6 млрд грн для 1,5 млн семей. Средний размер - 631,1 гривен.

На помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (0,5 млн человек) в 2023 году предусмотрено 16,8 млрд грн. Средний размер - 3 081,6 гривен.

На помощь 270 тыс. малообеспеченных семей в 2023 году предусмотрено 15,6 млрд грн. Средний размер - 4 814,6 гривен.