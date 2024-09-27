Субсидии на отопительный сезон пересчитают с 1 октября: кому нужно подать заявление

Как отметили в ПФУ, для большинства граждан перерасчет произойдет в автоматическом режиме. Также автоматически перечислят субсидию домохозяйствам, субсидийная выплата которых в летний период составляла 0 грн.

Кроме того, людям, которые в летний период пользовались не субсидией, а льготой на ЖКУ, субсидия будет начислена в автоматическом режиме – без необходимости дополнительных обращений.

В ПФУ напомнили, что субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона (апрель месяц) и рассчитывается:

на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

Кому необходимо обращаться за назначением субсидии

Гражданам, которые не были получателями этой помощи и только планируют ее получить, необходимо обратиться в ПФУ.

Также в фонд должны обратиться лица, получавшие жилищную субсидию и у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства.

За назначением жилищной субсидии могут еще обратиться люди, у которых назначение субсидии на неотапливаемый период не произошло из-за наличия задолженности, которую удалось погасить/оформить договор реструктуризации, а также люди, которые оспаривают вопросы задолженности по уплате ЖКУ в судебном порядке.

Документы для назначения

Для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация (по установленным формам).

В зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии). Например:

договор найма (аренды) жилья - в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;

копия договора о реструктуризации задолженности - при наличии задолженности и заключения соответствующего договора.

При необходимости граждане могут предоставлять другие документы, имеющие значение для рассмотрения вопроса по существу. Например: документ, подтверждающий факт непроживания лица по зарегистрированному/задекларированному месту жительства, решение суда об установлении места жительства, справка внутренне перемещенного лица, письменное объяснение наличия доходов, информация о которых отсутствует в органах Государственной налоговой службы Украины.

Куда и как подать документы

Подать документы на назначение жилищной субсидии в территориальный орган Пенсионного фонда Украины можно несколькими способами:

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

по почте в адрес территориального органа фонда;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Кроме того, документы на назначение субсидии можно подавать через уполномоченных должностных лиц территориальных общин, центры предоставления административных услуг и через Портал Дія.

Сроки подачи документов

В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям начиная с 1 декабря - с месяца, в котором состоялось обращение.

Для определения права на назначение жилищной субсидии на отопительный сезон 2024-2025 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2024 года. Для пенсионеров, не имеющих других доходов, кроме пенсии, учитывается сумма пенсии за август 2024 года.

Заявление (и право) о назначении жилищной субсидии на твердое и жидкое печное бытовое топливо подается до конца календарного года.

Субсидии в бюджете

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен , что больше чем в 2023 году на 32%. Ожидалось, что в текущем году их будут получать 3,2 млн. домохозяйств.

В проекте госбюджета на 2025 годна выплату жилищных субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд. гривен . Ожидается, что эти средства будут выделены для 2,8 млн. домохозяйств.