Субсидии, помощь ВПО и социальные выплаты: что планирует изменить правительство Украины

Помощь ВПО

Одно из главных нововведений - продление денежной помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПО) еще на шесть месяцев.

Это касается прежде всего тех переселенцев, которые относятся к уязвимым категориям населения. Кроме того, будут уточнены условия, при которых ВПЛ могут и в дальнейшем получать такую помощь.

Уточнения для получения соцпомощи

Изменится порядок подтверждения пребывания на учете в центре занятости для получения социальных выплат. Правительство считает, что нынешние правила не стимулируют поиск работы, а способствуют теневой занятости.

Новые требования призваны сделать помощь более адресной и зависимой от реальных потребностей переселенцев.

Больше возможностей для аренды жилья

Правительство планирует расширить доступ к экспериментальному проекту по субсидии на аренду жилья. Речь идет о помощи тем ВПО, которые не меняют регион, а переезжают в более безопасный город в пределах области.

Изменения охватывают также правила предоставления субсидий на оплату коммуналки, газа и топлива в денежной форме.

Поиск пропавших родственников

Отдельная инициатива касается содействия в поиске и воссоединении семей, которые потеряли связь из-за войны. Уполномоченные организации, такие как ООН или Красный Крест, смогут помогать в этом с согласия ВПО.

Также в заявлении на статус переселенца нужно будет удостоверять собственноручно, что все данные правдивы и полны.

Защита детей-сирот

Законодатели планируют убрать детей-сирот и детей без родительской опеки из перечня лиц, которые не могут получать помощь из-за наличия депозита более 100 тысяч гривен

Речь идет о детях, которые временно или постоянно проживают в семьях, приемных семьях или детских домах семейного типа.

Помощь военным и новые ограничения для ВПО

Помощь смогут получать военнослужащие, в том числе контрактники, которые находятся на длительном лечении.

Также уточнят, как долго ВПЛ могут находиться за границей, не теряя права на выплаты. Дополнительно будет учитываться площадь жилья на подконтрольной территории, находящегося в собственности переселенца.

Компенсации для учреждений, принимающих переселенцев

Изменения коснутся и порядка компенсаций для учреждений, предприятий и ФОП, которые временно размещают ВПО. Компенсацию за коммунальные услуги и топливо будут начислять с учетом фактического времени пребывания людей.

Также планируется обновить данные о переселенцах, которые временно проживают в таких заведениях.