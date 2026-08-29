Субсидия может уменьшиться после трудоустройства родственника: что важно знать

Трудоустройство одного из членов домохозяйства может повлиять на размер жилищной субсидии. Причина проста - после получения зарплаты совокупный доход семьи растет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.
Главное:
Жилищная субсидия рассчитывается с учетом среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Поэтому если совершеннолетний член семьи, который ранее не работал, официально трудоустроился и начал получать зарплату, общий доход домохозяйства может увеличиться.
В таком случае обязательная доля расходов семьи на коммунальные услуги также может возрасти, а соответственно, размер субсидии - уменьшиться.
При этом ПФУ учитывает не просто текущую зарплату человека, а доходы за определенный период. Например, при назначении субсидии с мая 2026 года учитывались доходы за июль-декабрь 2025 года, а при назначении с июня - за октябрь 2025 года - март 2026 года.
Поэтому если человек устроился на работу совсем недавно, его новая зарплата может не попасть в расчет сразу.
Не обязательно. Если после трудоустройства доход семьи увеличился, ПФУ может определить меньший размер помощи.
Однако важно учитывать и другие обстоятельства. В частности, для трудоспособных совершеннолетних членов домохозяйства имеют значение наличие дохода и уплата ЕСВ. По общему правилу отсутствие дохода или недостаточная уплата ЕСВ в течение определенного периода может стать основанием для неназначения субсидии. В то же время законодательство предусматривает ряд исключений.
Следовательно, трудоустройство родственника во многих случаях, напротив, может устранить проблему, возникшую из-за отсутствия дохода или страховых взносов.
В такой ситуации не стоит ожидать, что субсидию сразу пересчитают только по факту трудоустройства.
ПФУ определяет доходы в соответствии с периодом, который используется для конкретного расчета. Именно поэтому важно учитывать не только дату трудоустройства, но и то, за какие месяцы берутся доходы.
Например, если человек начал работать уже после завершения периода, за который ПФУ определил доход для расчета, его зарплата повлияет на размер субсидии позже.
В то же время при следующем перерасчете новый доход уже может быть учтен. ПФУ в 2026 году также проводит автоматические перерасчеты субсидий в случаях, предусмотренных правилами их назначения.
Ранее мы объясняли, в каких случаях большая единовременная выплата может оставить вас без субсидии.
Кроме того, узнайте, почему и кому могут не дать субсидию.