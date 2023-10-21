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Субсидия на коммуналку: куда следует обратиться для оформления

Фото: Минсоцполитики напомнило, где можно оформить субсидию на коммуналку (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Субсидию на коммунальные услуги можно оформить даже в отопительный сезон. Украинцам напомнили, куда следует обращаться, чтобы получить субсидию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Подать заявку на оформление субсидии можно в онлайн-формате, а именно:

Оформить субсидию можно лично при обращении в органы Пенсионного фонда, без привязки к месту регистрации.

Кроме того, заявку на получение субсидии можно подать, обратившись к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, а также в Центры предоставления административных услуг.

Также украинцы могут отправить обращение по почте в Пенсионный фонд.

Субсидии в Украине

В Украине получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Отметим, что количество получателей субсидий в Украине может увеличиться с началом осенне-зимнего сезона, суммы в платежках существенно возрастут после включения отопления.

Ранее РБК-Украина также сообщало, за что могут лишить субсидий в Украине.

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Министерство социальной политикиСубсидии в УкраинеОтопительный сезон