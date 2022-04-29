Субсидії під час війни будуть нараховуватися за новими правилами: рішення Кабміну

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку надання пільг та житлових субсидій. В умовах воєнного стану на частині територій субсидії на неопалювальний сезон перепризначать автоматично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 19 квітня 2022 р. № 462 .

Згідно з документом, на території адміністративно-територіальних одиниць, де структурні підрозділи з питань соціального захисту не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування, виплата житлових субсидій та пільг проводиться за квітень 2022 року спеціальною формулою.

Крім того, на території адміністративно-територіальних одиниць, де станом на 1 травня 2022 року структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мають можливості забезпечити розгляд питання про субсидії на неопалювальний сезон, вони перепризначаються автоматично.

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що всі призначені субсидії виплачуватимуться до кінця опалювального сезону. За її словами, субсидія не призначається, якщо є прострочена заборгованість за комунальні послуги за більш ніж три місяці на суму понад 680 гривень.