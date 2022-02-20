Субсидії в Україні: від чого залежить розмір і як його розрахувати

В умовах високих тарифів на послуги житлово-комунального господарства у українців з низьким рівнем доходів є можливість оформити субсидії. Причому не лише на опалювальний період.

РБК-Україна роз'яснює, від чого залежить і як розрахувати розмір субсидії.

Яким може бути розмір субсидії

Розмір субсидії - це різниця між вартістю послуг ЖКГ і обов'язковим платежем, який має заплатити сім'я (домогосподарство), виходячи з сукупного середньомісячного доходу.

Як заявляла міністр соціальної політики України Марина Лазебна, в опалювальному сезоні 2021-2022 років середній розмір субсидій складе близько 2 000 гривень. За даними міністерства, їх отримує понад 3 млн сімей (власників будинків і квартир). Але для кожного домогосподарства розмір субсидії визначається індивідуально.

Від чого залежить розмір субсидії

На розмір субсидії в Україні впливає склад сім'ї та середньомісячний сукупний дохід.

Як розрахувати субсидію

Органи соцзахисту населення розраховують розмір субсидії за наступною процедурою:

визначення сукупного середньомісячного сукупного доходу сім'ї

розрахунок середньомісячного доходу на одного члена сім'ї

визначення співвідношення середнього доходу на одного члена сім'ї до прожиткового мінімуму (на період надання субсидії)

визначення відсотка обов'язкової плати (співвідношення ділиться на 2 і множиться на 15%)

далі відсоток переводиться в гривню (множення на середньомісячний сукупний дохід)

розмір субсидії визначається шляхом вирахування суми обов'язкового платежу з вартості послуг ЖКГ

Розрахунок здійснюється в два періоди - на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня), на опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Приклад розрахунку

Для прикладу візьмемо сім'ю з трьох осіб, в якій обоє батьків отримують мінімальну зарплату. Тобто при розрахунку на початок опалювального сезону 2021-2022 років цифри будуть наступні - мінімальна зарплата 6 000 гривень і прожитковий мінімум 2 294.

Таким чином, середньомісячний сукупний дохід сім'ї становитиме 12 000 гривень, середньомісячний дохід на одного члена сім'ї - 4 000 гривень.

Співвідношення середнього доходу на одного члена сім'ї до прожиткового мінімуму: 4 000 / 2 294 = 1,74.

Визначення відсотка обов'язкової плати: 1,74/2 * 15% = 13%. У такому випадку обов'язковий платіж складе: 12 000 * 0,13 = 1560 гривень.

Якщо вартість послуг ЖКГ перевищує 1560 гривень, то різниця буде погашена субсидією. Зазначимо, на субсидію мають право громадяни, які витрачають на ЖКГ більше 15% своїх доходів.

У "червоній" зоні субсидії вищі

На час карантину в Україні в регіонах "червоної" зони виплачуються підвищені субсидії. Зокрема, на 50% збільшуються соціальні нормативи, які використовуються для визначення вартості послуг ЖКГ. До таких нормативів відносяться:

електроенергія

холодна і гаряча вода

водовідвід

газ

Дана ініціатива введена з урахуванням того, в "червоних" зонах більше людей змушені, наприклад, працювати вдома, що, відповідно, позначається на платіжках.