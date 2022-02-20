Субсидії можна оформити онлайн: як подати заяву

Хто має право на субсидію

Право на отримання субсидії має кожна українська родина або окрема особа, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу.

Як отримати послугу онлайн: інструкція

Для оформлення субсидії онлайн необхідно:

1. Зайти на сайт Міністерства соціальної політики України у рубрику "Е-Сервіси".

2. У рубриці "Е-Сервіси" обрати "Субсидії".

3. Після автоматичного переходу на сайт, де потрібно заповнити форму, а саме обрати 1 з трьох способів реєстрації:

Крок 1

На стартовій сторінці Системи надання послуги попередньої реєстрації документів про призначення житлової субсидії, пропонується обрати один з варіантів реєстрації/входу.

У разі обрання "реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом" та "реєстрація або вхід з ідентифікацією BankID", подання та підписання документів відбувається виключно в електронному вигляді без необхідності особистого відвідування управління соціального захисту.

Важливо. У випадку "реєстрація або вхід за адресою електронної пошти", необхідно подати документи у паперовій формі (після заповнення форми на сайті надійде ПДФ-версія документу, яку потрібно буде роздрукувати, підписати та занести в орган соціального захисту).

Крок 2

Після успішного входу в систему буде здійснено перехід до заповнення електронних форм:

заяви про призначення та надання у грошовій формі через (зазначається відділення банку);

декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії.

Крок 3

Після заповнення всіх необхідних реквізитів необхідно перевірити та підтвердити правильність внесених даних, та подати документ.

В результаті на електронну адресу надійде повідомлення: "Вашу електронну заяву на призначення житлової субсидії було успішно зареєстровано. Її номер ...". Про всяк випадок збережіть його.

Що потім?

Розглядатиме заяву саме той орган соціального захисту населення, який призначено при заповненні електронної форми.

У разі, якщо не використовувалося електронного цифрового підпису, доведеться особисто звернутися до органу соціального захисту населення, аби власноруч підписати документи.